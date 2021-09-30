  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kaymakam işçilerle beraber pamuk topladı
Yerel

Kaymakam işçilerle beraber pamuk topladı

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki kadın Kaymakam Nazlı Demir, kadın tarım işçileri ile birlikte tarlada pamuk topladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 20:57:00 -
Kaymakam işçilerle beraber pamuk topladı

Besni'nin ilk kadın Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, ilçe Orman ve Tarım Müdürü Mehmet Kösekul ile birlikte Besni ilçesine bağlı Aktepe Köyünde pamuk hasadına katıldı.

Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindeki heyet, tarım işçilerine kolaylıklar dileyerek onlarla bir süre sohbet etti. Tarım işçilerinin sorun ve sıkıntılarını da dileyen Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindeki heyet, işçilerle beraber pamuk topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay