Kaymakam Coşkun, Yazıbaşı Köyünde incelemelerde bulundu Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Yazıbaşı Köyü ve yapımı devam eden Karayolları Bakım Evi inşaatında incelemelerde bulundu.

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Yazıbaşı Köyü ve yapımı devam eden Karayolları Bakım Evi inşaatında incelemelerde bulundu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Yazıbaşı Köyü’nde yaptırılan Doğal Kanalizasyon Arıtma Projesi ile Karayolları Bakım Evi inşaatını yerinde inceleyen Kaymakam Coşkun yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Karayolları Bakım Evi inşaatında Bölge Şefi Burak Şara tarafından karşılanan Kaymakam Coşkun gerekli incelemelerde bulunduktan sonra işçilerle sohbet etti. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunun Kaymakam Coşkun daha sonra bakım evi inşaatından ayrıldı.

Kaymakam Ömer Coşkun’a İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk eşlik etti.

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