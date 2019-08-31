0553 313 94 23

Kaymakam Coşkun, Yazıbaşı Köyünde incelemelerde bulundu

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Yazıbaşı Köyü ve yapımı devam eden Karayolları Bakım Evi inşaatında incelemelerde bulundu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:03
Kaymakam Coşkun, Yazıbaşı Köyünde incelemelerde bulundu

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Yazıbaşı Köyü ve yapımı devam eden Karayolları Bakım Evi inşaatında incelemelerde bulundu.


Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Yazıbaşı Köyü’nde yaptırılan Doğal Kanalizasyon Arıtma Projesi ile Karayolları Bakım Evi inşaatını yerinde inceleyen Kaymakam Coşkun yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Karayolları Bakım Evi inşaatında Bölge Şefi Burak Şara tarafından karşılanan Kaymakam Coşkun gerekli incelemelerde bulunduktan sonra işçilerle sohbet etti. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunun Kaymakam Coşkun daha sonra bakım evi inşaatından ayrıldı.


Kaymakam Ömer Coşkun’a İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu
    1. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    2. 12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne..
    3. Akhisar’da ’Zafer’ gecesi fener alayı..
    4. Pinhani Lüleburgaz’da konser verdi
    5. Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı
    6. Manavgat’ta zafer coşkusu yaşandı
    7. Yukatel Denizlispor'da Sackey sözleşme..
    8. Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında..
    9. Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı
    10. Burhaniye’de otomobilin motoruna giren..
    11. Jandarmadan Sakin Kent’e uyuşturucu..
    12. Bakanlık uyardı! Yaptırmayana 1546..
    13. Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki..
    14. Başakşehir Ayazma TOKİ sözleşme tarihi..
    15. Tekirdağ DSYB’den Malkara jandarmaya..
    16. Akhisar Nostalji Futbol Turnuvası sona..
    17. (Düzeltme) Arkadaşlarıyla şakalaşırken..
    18. Arıl’daki 84 bin 750 fidan gelecek..
    19. Kaçak göçmenler jandarma uygulamasında..
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"