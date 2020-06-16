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Aktüel

Kaymakam Çelik’ten minik Umutcan’a sürpriz

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 9 yaşındaki engelli Umutcan Özdemir’e evinde sürpriz ziyaret yaparak çeşitli hediyelerle sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:47:58 -
Kaymakam Çelik’ten minik Umutcan’a sürpriz

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 9 yaşındaki engelli Umutcan Özdemir’e evinde sürpriz ziyaret yaparak çeşitli hediyelerle sevindirdi.


Umutcan’ın ailesinden rahatsızlığı hakkında bilgi alan Kaymakam Çelik, “Devletimiz ve hükümetimiz her zaman sizin yanınızda olacaktır. Her türlü sağlık sorunlarınızla ilgileneceğiz. Hiç kendinizi yalnız hissetmeyin” dedi.


Baba Ramazan Özdemir ise, “Kaymakamımızla daha önce yolda karşılaşmıştık. Gelip ziyaret edeceğini söyledi. Ve geldi. Geldikleri için çok mutlu oldum. Oğlumun mutlu olduğunu görmek beni mutlu ediyor” diye konuştu.


Daha sonra Kaymakam Çelik, Umutcan’a hediye vererek sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler temennilerini iletti.

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