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Kaymakam Aksu’dan eğitim öğretim yılı mesajı

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, 2019-220 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
Kaymakam Aksu’dan eğitim öğretim yılı mesajı

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, 2019-220 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


“Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve eğitim personelinin büyük emek sarf edecekleri ve fedakârlıklarıyla donatacakları bir eğitim-öğretim yılını daha karşılamanın sevincini hep birlikte gönülden yaşıyoruz” diyen Aksu, mesajında şunları kaydetti; “09 Eylül 2019 tarihi itibariyle okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyi tüm öğrencilerimizin de bu sevinç ve heyecana ortak olmasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılına sevinç ve coşkuyla başlamış olacağız.


Sevgili Öğrenciler, bu eğitim-öğretim yılında da yeteneklerinize ve isteklerinize göre yeni yeni başarılar tatmanızı arzularken; derslerinizde, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerinizde sorumluluk sahibi olarak özenli ve sistemli çalışmayı kendinize ilke edininiz.


Değerli Veliler, çocuklarımızın yetişmesinde sizlerin katkısı çok büyüktür. Olumlu ve yönlendirici desteğiniz ile çocuklarınıza yapacağınız rehberlik ve göstereceğiniz alaka onların özgüvenlerinin artmasına katkı sağlayacağı şüphesizdir. Bunları yaparken okul-aile işbirliği esasına dayalı olarak öğretmen ve okul yönetimi ile sürekli iletişim kurmak yerinde olacaktır.


Kıymetli Öğretmenler, çocuklarımız ve yarınlarımız değerlidir. Onları eleştirel ve düşünen, iletişim becerileri gelişmiş, araştıran, sorgulayan, problem çözebilen, bilgi teknolojilerini kullanabilen, girişimci bireyler olarak yetiştirmek sizlerin asli görevidir. Kendi canımızdan çok daha kıymetli çocuklarımızı okullarımızda ve sınıflarımızda sizlere emanet etmekten gurur duyuyor, bu eğitim-öğretim yılının hep birlikte yeni mutluluk ve başarılara tanıklık edecek güzel bir yıl olmasını diliyorum.


Bu vesile ile 20192020 Eğitim-öğretim yılı Öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun; herkese başarılar diliyorum.”

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
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