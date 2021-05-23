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Eğitim Kaymakam adaylık sınav başvuru tarihi ne zaman 2021? Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman?
Eğitim

Kaymakam adaylık sınav başvuru tarihi ne zaman 2021? Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden 2021 Yılı Kaymakam Adaylığı Sınav ilanını yayınladı. Yayınladığı ilanda, bakanlık bünyesinde görevlendirilecek 110 kaymakam alınacağının duyurusunu yapıldı. Peki, Kaymakam adaylık sınav başvuru tarihi ne zaman ve Kaymakam adaylık sınavı başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 19:11:00 -
Kaymakam adaylık sınav başvuru tarihi ne zaman 2021? Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman?

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına yapılacak olan 110 kaymakam alımı için yapılacak olan sınav Ankara’da yapılacak. Kaymakamlık sınavı için merak edilenler detaylarıyla haberimizde. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman?

Kaymakamlık sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar, 26 Mayıs-02 Haziran 2021 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM’nin resmi internet sayfası üzerinden internet aracılığıyla başvurularını gerçekleştire bilirler.

Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek olan 110 kaymakam alımı için yapılan açıklamaya göre 2021 Kaymakam Adaylığı Sınavı 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru günü 10 Haziran 2021’dir.

Kaymakam adaylığı sınavı başvuru şartları nelerdir?

1-1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

2-01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

3- Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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