Kayıtları ortaya çıktı! Özel Kuvvetler orayı tuttu, hainler bakın ne yaptı

Kuzey Irak'ın Duhok ketine bağlı Kanimasi, Amediye ve Şeladize ilçeleri üçgenindeki stratejik bir noktada yer alan ve ikinci Kandil olarak bilinen Gara Dağına yönelik 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekâtının ayrıntılarına sabah ulaştı.

Gara harekatı başlamadan kısa süre önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Erbil'e yaptığı ziyaret sonrası örgütün Gara Saha sorumlusu Cuma Biliki kod adlı terörist 80 teröristle birlikte Gara'da bir toplantı gerçekleştirdi ve yakın zamanda Gara'ya ya da Sincar'a kara harekâtı olabileceği nedeniyle hazırlıklı olunmasını istedi.

10 Şubat gecesi saat 02.55'te Gara'daki hedeflere önce hava harekâtı gerçekleştirildi ve teröristlerin birbirleriyle olan iletişimlerinin koparılması için telsiz komuta merkezi olarak kullandıkları iki bina vurularak yerle bir edildi.

Siyan Kampındaki bir mağarada tutulan 13 rehinenin kurtarılması için bölgeye indirilen Özel Kuvvetler birliği mağaranın tüm çıkış kapılarının bulunduğu bölgeyi kuşatınca teröristler teslim olmaya zorlandı.

Telsiz bağlantısı kurdular!

Kaçamayacaklarını anlayan teröristlerden mağara sorumlusu turuncu listede aranan Kamuran Ataman adlı terörist telsizle Gara'daki sözde karargâhta bulunan Cuma Biliki kod adlı terörist ile 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan Özel güç sorumlusu Sedat Urfa kod adlı Abdulkadir Zenger ile telsiz bağlantısı kurdu.

Terörist Kamuran Ataman askerlerin her tarafı tuttuğunu, girişteki teröristlerin öldürüldüğünü ve kaçmanın imkânsız olduğunu bildirince, Cuma Biliki kod adlı terörist de, "Fedai eylem gerçekleştirin. Önce esirleri sonra da kendinizi feda edin" talimatını verdi.

Terörist Zenger'den mağara sorumlusuna talimat!

Terörist Abdulkadir Zenger de mağaradaki tüm teröristlere son ana kadar çatışmaları gerektiğini, ancak öncelikle ellerindeki rehinelerin infaz edilmesini istedi. Bu talimat üzerine mağara sorumlusu 1 Milyonluk Turuncu listede aranan Kamuran Ataman elindeki kalaşnikof tüfekle 13 kamu görevlisini başlarından vurarak şehit etti.

Dört gün süren çatışmalarda gerek rehinelerin tutulduğu mağarada, gerekse Gara'nın farklı bölgelerinde 2'si sağ 53 terörist etkisiz hale getirildi.

Cuma Biliki 167 kişinin katili

Öldürülen teröristler arasında Cuma Biliki ile Abdulkadir Zenger'in de olabileceği ifade edildi. Terörist Cuma Biliki Şırnak'ın Silopi İlçesine bağlı Ballıkaya Köyü nüfusuna kayıtlı. Örgüt içinde yaptığı sivil katliamlar ile bilinen Biliki, 25 yıldan beri Siirt-Şırnak-Kuzey Irak bölgelerinde asker, polis, korucu, sivil olmak üzere 167 şehidimizin katili olmaktan aranıyor.

Terörist Abdulkadir Zenger de PKK'nın sözde Komuta Konseyi üyesi ve aynı zamanda terör örgütünün Gara Özel Güç yapılanmasının tepe isimlerinden biri. Terörist Zenger de 28 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda çok sayıda kanlı eylemin emrini verdi.

Çapraz ateşle saldırı

Son olarak Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalındaki Bagok Dağında bölge sorumlusuyken 2011 yılında MİT Bölge Başkanlığında görevli Rıfat Ün ile Merkez Karakol Komutanı Astsubay Oktay Aydoğan'ı araç içerisinde trafik ışıklarında çapraz ateşe alınarak şehit edildikleri hain saldırının talimatını vermişti.