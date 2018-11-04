Kayıtdışı ile mücadeleye indirim katkısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı vergi indirimi mobilyada kayıtdışına darbe vuracak. KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e çekilmesinin devletin vergi gelirlerini arttıracağını dile getiren Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nuri Öztaşkın, “Bu adımla yüzde 50’si kayıtdışı olan sektörümüzün kayıt içine kayacağını öngörüyoruz” dedi.

Ciddi kazanımlar elde edilecek

KDV düzenlemesi sayesinde mobilya sektörünün ciddi kazanımlar elde edeceğini söyleyen Öztaşkın, vergi indiriminin üst üste gelen hammadde zamları karşısında zor günler yaşayan firmalara can suyu olacağını ifade etti. Satışların son iki ayda önemli oranda artacağına işaret eden Öztaşkın, şöyle konuştu: “Sektörümüzün gelişimi için KDV oranının indirilmesini bekliyorduk. 2017 yılında uygulanan ve yaklaşık 8 ay süren KDV indirimi, mobilya ticaretini yüzde 40 arttırarak önemli bir büyüme sağlamıştı. ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ ve açıklanan KDV indiriminin etkisiyle 10 bin liralık ürüne 2 bin liralık indirim geldi. Yıl sonuna kadar sürecek olan KDV indiriminin, önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyoruz.”