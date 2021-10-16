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Ekonomi Kayıt dışı istihdamla mücadele vurgusu
Ekonomi

Kayıt dışı istihdamla mücadele vurgusu

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kayıt dışı istihdamla mücadelenin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 22:01:00 -
Kayıt dışı istihdamla mücadele vurgusu

Arslan şunları söyledi: “Kayıtlı işçi çalıştıran işverenlerimizle aramızda tam bir uyumun olduğu hususlardan bir tanesi kayıt dışı istihdamla mücadele. TİSK bu konuda bizim için çok ciddi bir partner. Sayın Başkan’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz belli konularda uzlaşıyoruz. Kayıt dışı istihdamla mücadele, çalışanların vergi yükünün azaltılması konusunda aslında TİSK ile aynı şeyleri söylüyoruz. Çünkü kayıtlı işverenler büyük bir haksız rekabetle karşı karşıya. Hem kayıtlı işletmelerimizin geleceği açısından hem de sendikal örgütlenme açısında kayıt dışı istihdamla mücadele etmeliyiz.”

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