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Kayısıda bu yılın mahsulleri pazara inmeye başladı

Dünya kayısı başkenti Malatya’da çiftçiler bu yılın mahsullerini pazara getirmeye başladı.

20 Ağustos 2019 Salı 09:59
Kayısıda bu yılın mahsulleri pazara inmeye başladı

Dünya kayısı başkenti Malatya’da çiftçiler bu yılın mahsullerini pazara getirmeye başladı. Şu sıralar Şire Pazarında yoğunluk yaşanırken üreticiler ellerindeki kayısıları hak ettiği fiyattan satmak için ihracatçılarla kıran kırana pazarlık yapıyor.


Kentte binlerce insanın geçim kaynağı olan kayısıda hasat sezonu tamamlanırken, üreticiler büyük emek vererek topladıkları kayısıları Şire Pazarına getirmeye başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte pazara gelen üreticiler ellerindeki kayısıları paraya çevirerek nakit ihtiyacını bir nebze olsun gidermeye çalışıyor. Bazı üreticiler kayısı fiyatlarından memnun olmadıklarını ifade ederek, emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi. Bir kısım ihracatçılar ise fiyatların iyi olduğunu dile getirerek, birkaç gün içinde fiyatlarda artış olmasını beklediklerini belirtti.


Kayısı üreticisi Mehmet Kahraman, fiyatların işçi parasını kurtarmadığını kaydederek, istediği fiyattan kayısıyı satmak istediğini ancak alıcı bulamadığını vurguladı.


Kayısı ihracatçısı Deniz Yılmaz ise, rekoltenin bu yıl düşük olduğunu bu yüzden fiyatların iyi denilebilecek seviyede olduğunu aktardı. Kayısının kilosunu 15-20 TL’den aldıklarını ifade eden Yılmaz, yine de kayısının gerçek değerini bulamadığını belirtti. Kayısıdaki asıl sıkıntının toptan ve perakende satış arasındaki fark olduğunu kaydeden Yılmaz, sıkıntıların çözülmesi gerektiğini söyledi.


Kayısıda bu yılki kalitenin iyi olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, önümüzdeki günlerde fiyat artışı beklediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:59
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