Kayısı yağının faydaları

KAYISI YAĞININ SAĞLIĞA OLUMLU ETKİLERİ NELERDİR?

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan kayısının, yağının da faydaları da oldukça fazladır. Yüksek lif içeriği sebebiyle kabızlık karşıtı olarak kullanılabilir. Yani kolay dışkılamayı sağlar. Sindirim sistemini düzenler, kolay sindirime yardımcı olur. Kansızlık yani anemi hastalığı için de faydalıdır. Anti astimatik özelliği sayesinde astım hastalığına da fayda sağlar. Tırnaklarınızın bakımsız olmasından ve kötü görünmesinden sıkıldıysanız tercihiniz yine kayısı yağı olmalıdır. Ayrıca bu yağ kirpik bakımı da sağlar. Hassas ve problemli ciltler için de uygundur. Yani kısacası kozmetik alanında birçok şekillerde uygulanabilir.

AYAK BAKIMI İÇİN KAYISI YAĞI

Ayak bakımınızı da kayısı yağı ile yapabilirsiniz. Güzel ve bakımlı ayaklara kavuşmak mucize değildir. Özellikle yazın sıcak havalarda terleyen, ayak derisinde kabarcıklar oluşan kişiler kayısı yağı ile ayaklarına bakım yapabilirler.

KAYISI YAĞI CİLT BAKIMINDA SİZE YARDIMCI OLUR

Cilt bakımına katkısı kayısı yağı faydalarıarasındadır. Bu şifalı yağ ile pürüzsüz, güzel bir cilde kavuşabilirsiniz. Bu şifalı yağ cilde uygulandığında ciltteki dokular tarafından hızlıca emilir. Sadece parlaklık ve pürüzsüzlük sağlamaz, tüm bunların yanında egzama, sedef, kaşıntı gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de yardımcı olur. Cildi nemlendirir, yumuşaklık kazandırır. Aynı zamanda cildin genç görünmesine yardım eder. Kırışıklıklara karşı fayda sağlar.

KAYISI YAĞI SAÇLARA CANLILIK KAZANDIRIR

Saçlarınızın kuru ve yıpranmış olmasından mı yakınıyorsunuz? Ne yaparsanız yapın saçlarınız kuruyor ve kırılıyor mu? Artık yıpranmış saçlara veda etmenin vakti geldi. Parlak ve capcanlı görünün saçlarınıza merhaba deyin. Kayısı yağı içerdiği esansiyel yağlar sayesinde saçınıza canlılık kazandırır.

KAYISI YAĞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bu şifaları bol ve saymakla bitmeyen meyvenin yağı da kendisi gibi oldukça şifalıdır. Kayısı yağı, hafif sarı ve kristalimsi özelliktedir. Oleik ve linoleik asitler bakımından zengindir. Ayrıca karoten, A, B1, B2, B3 ve C vitaminleri açısından da zengindir. Potasyum, demir, magnezyum ve sodyum da bulundurur. Son derece besleyicidir. Kayısı yağının meyvesi Çin kökenlidir. Meyvesi kalori bakımından düşük fakat lif içeriği açısından yüksektir.