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Kayısı çekirdeği cildi onarıyor

İçerisinde A, D, K, E vitaminleri bulundurarak kış hastalıklarına karşı korurken cildin nem dengesini de ayarlayan kayısı çekirdeğinin bakın daha nasıl faydaları var...

19 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
Kayısı çekirdeği cildi onarıyor

B17 içeren kayısı çekirdeği kanser hücrelerinin aktifleşmesini önlüyor. Başlangıç aşamasında olan kanserin önlenmesini sağlar.

Haftada bir kere kayısı çekirdeği yağını selülitli bölgelere sürerek selülit görüntüsünü azaltabilirsiniz.

Yükselen kan basıncının önlenmesini sağlar.

Cildin ihtiyacı olan her şeyi kayısı çekirdeği tek başına giderir.

Kış hastalıklarına ( nezle, grip ve soğuk algınlığı ) iyi gelir.

30 yaşından sonra oluşan hafif kırışıklıklar için kullanılarak giderilebilir. Haftada 2 kez cilde yedirerek uygulamak dahi etkisinin oluşmasında oldukça etkilidir.

A, D, K ve E vitaminleri barındırıyor.

A vitamini sayesinde ciltte oluşan sivilce problemlerine iyi geliyor.

Kuru ciltlerin içten nemlenmesini sağlıyor.

Yağlı ciltler de ise ciltteki yağın fazlasını atılmasını sağlayarak ciltteki nem dengesini ayarlıyor.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
  1. kayısı çekirdeği
  2. kayısı çekirdeğinin faydası

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