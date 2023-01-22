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Yaşam Kayıplara karıştı! 77 yaşındaki yaşlı adama ne oldu?
Yaşam

Kayıplara karıştı! 77 yaşındaki yaşlı adama ne oldu?

Kocaeli'nde fındık bahçesine giden 77 yaşındaki adamdan haber alınamayınca ailesi yetkililere başvurdu. Ekipler, Salih Altun'u bulmak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 06:45:00 -
Kayıplara karıştı! 77 yaşındaki yaşlı adama ne oldu?

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde her gün gittiği fındıklığına gitmek üzere yola koyulan 77 yaşındaki Salih Altun eve geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine çok sayıda jandarma, AFAD, AKUT, Orman Genel Müdürlüğü ve bütün köy halkı arama çalışmaları yaparken Altun’dan henüz bir haber alınamadı.

Olay, Kandıra ilçesi Ağaçağıl Dereli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 11 sıralarında 77 yaşındaki Salih Altun evden çıktı. Altun’un evden en son her gün gittiği fındıklığına gitmek için elinde baltasıyla yola koyulduğu öğrenildi. Cep telefonu kullanmayan ve okuma yazması olmayan Altun, her gün döndüğü saatte eve dönmeyince ailesi endişeye kapıldı. Önce bütün köy Salih Altun’u aramaya başladı ardından durum ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, jandarma arama kurtarma (JAK), jandarma komandoları, AFAD, AKUT ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Aramalara jandarma iz takip köpekleri Dev ve Kor da katıldı. Ekipler, termal dron ile havadan arama çalışmaları da başlattı. 3 çocuk babası Salih Altun’un henüz izine rastlanmazken yakınlarının meraklı bekleyişi devam ediyor.

“İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor”

Babasının sabah 11.00’de evden çıkıp bir daha dönmediğini söyleyen Salih Altun’un kızı Neslihan Altunay, “Annem, saat 11.00’den beri babamın olmadığını, 11.00’da çıkıp gittiğini söyledi. O saatten bu yana haber yok. Fındıklığa doğru gitmiş, her gün gittiği yer orası. Başka bir yere gitmez. Bir rahatsızlığı da yok. Biraz gözünde sorun var ama o da damlasını, ilacını kullandıktan sonra sıkıntı olmuyor. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. En son bir komşumuz görmüş. Dağa, yukarı çıktığını söylemiş. Ekipler gidip baktılar. Her tarafı aradılar” ifadelerini kullandı.

“Öğle saatlerinde karşılaştık, elinde baltayla yoldaydı”

Kendisini en son öğle saatlerinde gördüğünü belirten komşu Fahri Eren ise, “Saat 11.30 - 12.00 sıralarında, öğle saatlerinde yolda karşılaştık. Elinde balta vardı. Süpürge bağlayıp buradan yılgına çıkıyor. Tahminimiz öyle yani, yılgın ağacına süpürge bağlıyor. Birbirimizle görüşsek garanti olurdu ama uzak mesafede karşılaştık. Onun da telefonu yok benim de telefonum yok” diye konuştu.

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