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Kayıp Yusuf'la ilgili kritik gelişme

Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olduğuna dair ailesine izlettirilen kamera görüntülerinde Yusuf'un teşhis edildiği bilgisine ulaşıldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:03
Kayıp Yusuf'la ilgili kritik gelişme

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3 gün önce hayvanları otlatmaya götürdükten sonra kaybolan Yusuf Yılmaz'ın (14) İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir fırandan ekmek alırken görüldüğü iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabında Yusuf Yılmaz ile ilgili yapılan paylaşımın altına İstanbul'dan bir kişi mesaj yazdı. Bu kişi, Yusuf'u İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde gördüğünü, aç olduğunu söyleyen çocuğa fırından ekmek verildiğini yazdı.

Jandarma ekipleri, söz konusu mesajı yazan kişi ile irtibata geçerek, soruşturmayı derinleştirdi ve durum savcılığa bildirildi.

Bu gelişme üzerine jandarma İstanbul ile irtibata geçerek, Beylikdüzü'ndeki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Aile, izlettirilen kamera görüntülerinde Yusuf'un teşhis etti.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:03
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Yusuf Yılmaz
  4. Silvan

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