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Kayıp Salih'ten iyi haber: Köy çevresindeki kayalıklarda bulundu

Siirt’in Pervari ilçesi Güleçler köyünde 3 gün önce bahçeye ot toplamaya gidip bir daha geri dönmeyen ve kendisinden de haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'ın, köy çevresinde bulunan kayalıklarda bitkin bir halde bulunduğu öğrenildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:36
Kayıp Salih'ten iyi haber: Köy çevresindeki kayalıklarda bulundu

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanlık ve dağlık alanda kaybolan zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral bulundu.

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde yaşayan zihinsel engelli Salih Oral, 2 Temmuz Pazartesi sabahı eşekle yakacak odun toplamak için yakınlardaki ormanlık ve dağlık alana gitti. Bir süre sonra eşek, Salih Oral olmadan köye döndü. Salih Oral akşam olmasına karşın eve gelmeyince yakınları ve köylüler, bölgeye gidip arama yaptı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün Pervari Kaymakamı Hakan Şeker de bölgeye gelerek hem çalışma yapan ekiplerden, hem de köylülerden bilgi aldı. Aramalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Bölgeyi karış karış arayan ekipler, Oral'ı köy çevresinde bulunan kayalıklarda bitkin bir halde buldu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:36
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