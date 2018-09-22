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Kayıp minik Erdoğan'dan iyi haber!

Kars’ın Digor ilçesinde yakınları ile birlikte dağlık alanda çalı toplamaya giden Erdoğan Somarlar (6) kayboldu. Erdoğan Somarlar’ın bulunması için AFAD, UMKE ve jandarmadan yardım istendi. Çevre köylülerin de katıldığı arama çalışmaları devam ederken küçük çocuk, arazideki çobanlar tarafından bulundu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 19:04
Kayıp minik Erdoğan'dan iyi haber!

Digor’un Düzgeçit köyünde yaşayan Nazan-Zeki Somarlar çiftinin 3’ü erkek ikisi kız toplam 5 çocuğundan ortancısı olan Erdoğan Somarlar, bugün öğlen saatlerinde yakınları ile birlikte kışın yakacak olarak kullanılan çalı toplamak için traktörle köye 5 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine gitti. Erdoğan’ın 5 dakika içerisinde kaybolduğunu söyleyen amcasının oğlu Mehmet Somarlar (20), "Çalı toplamak için herkes etrafa yayılmıştı. Erdoğan benim yanımdaydı. Topladığım çalıları traktörün römorkuna bırakıp geri döndüğümde Erdoğan’ı bulamadım. Hemen çevremdekilere seslendim. Kimse görmemişti. Aramaya başladık, fakat bulamadık. Sonra jandarma, UMKE ve AFAD’dan yadım istedik. Sağolsun onlar da hemen geldiler" diye konuştu.

Baba Zeki Somarlar’ın çalışmak üzere İstanbul’da olduğu, anne Nazan ise olayı duyar duymaz bölgeye gelip arama çalışmalarına katıldı. Gözü yaşlı anne, oğlunun karanlık çökmeden bulunması için dua ettiğini söyledi. Arazide arama çalışmaları devam ederken, 4 saat sonra bölgede çobanların kaybolan bir çocuğu bulup Çatak köyüne götürdüğü ve daha sonra jandarmayı arayarak bilgi verdikleri öğrenildi.

Gelen haber üzerine sevinç gözyaşları döken anne Nazan Somarlar, "Çok şükür evladıma kavuştum. Herkese teşekkür ediyorum. Dünyam yıkılmıştı" dedi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 19:04
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