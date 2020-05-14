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Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları

Tunceli’de Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 131 günde de çok sayıda ekibin katılımı ile sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:43:24 -
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları

Tunceli’de Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 131 günde de çok sayıda ekibin katılımı ile sürdü.


Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak’ta kayıp olmuştu. Kayıp üniversite öğrencisi için son görüldüğü viyadüğün olduğu yerde Uzunçayır Baraj Gölü’nde başlatılan arama çalışmaları bugünde devam etti. Çanakkale ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıç polisler ile Diyarbakır’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü’nde dalışlar gerçekleştirdi. Baraj gölünün belirli noktalarında ise AFAD ekipleriyle botlarla tarama faliyetleri her gün olduğu gibi bugünde yapıldı.


Çalışmalarda bugünde Gülistan Doku’ya ait bir ize rastlanamadığı öğrenildi.

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