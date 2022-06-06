Kayıp çocuk feci olayla bulundu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun bir süre önce Tatlıkuyu Vadisi sosyal tesislerinde ailesinin yanından kaybolduğu, bulunması için polise ihbarda bulunulduğu öğrenildi.
Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Ankara istikameti güney yan yolda E.İ. idaresindeki 16 YE 906 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen B.G'ye (8) çarptı.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun bir süre önce Tatlıkuyu Vadisi sosyal tesislerinde ailesinin yanından kaybolduğu, bulunması için polise ihbarda bulunulduğu öğrenildi.