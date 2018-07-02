Kayıp çocuğu arama çalışmasına "ikiz" desteği

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği HatayHassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı Mahallesi'nde dün kaybolan 6 yaşındaki çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ufuk'un son görüldüğü yer ve çevresinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, Ufuk'un ikizi Uğur da bölgeye getirildi.

Jandarma ekipleri, arama faaliyetlerinde yer alan iz takip köpeğinin hassasiyetinin artması amacıyla Ufuk'a benzerliği nedeniyle Uğur'dan yararlanıyor.

Uğur Tatar'ın iz takip köpeği "Eyvah" ile vakit geçirmesine imkan sağlayan ekipler, bu sayede aranan çocuğun davranış ve yürüyüş şekilleri hakkında da bilgi ediniyor.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.