Kayıp Alzheimer hastası kadın, kolu kırık halde bulundu Kahramanmaraş'ta ziyarete gittiği kızının evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadın, ormanlık alanda kolu kırık halde bulundu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Arzuye Yalçın (68), ormanlık alanda sağ kolu kırık halde bulundu.



Kilis'te oturan ve Köleli Mahallesi'nde yaşayan kızı Fikret Ceren'i ziyarete gelen Arzuye Yalçın, iddiaya göre, dün akşam saatlerinde ayrıldığı eve dönmedi. Kızı ve yakınları tüm arama çalışmalarına rağmen Alzheimer hastası Yalçın'ı bulamayınca sabah saatlerinde jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Yeşilova Jandarma Karakolu ekipleri ile güvenlik korucuları Arzuye Yalçın'ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmaları sonunda Yalçın, Daşlıkaş bölgesindeki ormanlık alanda sağ kolu kırık halde bulundu. Jandarma aracıyla Yeşilova Aile Sağlığı Merkezi'ne götürülen Arzuye Yalçın, buradaki tedavisinin ardından kızı Fikret Ceren'e teslim edildi.

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