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Aktüel Kayıp 5 Hint sivilin sınırın Çin tarafında olduğu açıklandı
Aktüel

Kayıp 5 Hint sivilin sınırın Çin tarafında olduğu açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:14:19 -
Kayıp 5 Hint sivilin sınırın Çin tarafında olduğu açıklandı

ANKARA (AA) - Çin'in, Hindistan tarafından Çinli güvenlik güçlerince kaçırıldığı ileri sürülen 5 sivilin kendi sınırları içerisinde bulunduğunu teyit ettiği bildirildi.

Hindistan Gençlik ve Spor ile Azınlık İşleri Devlet Bakanı Kiren Rijiju, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Hindistan'ın mesajına verdiği yanıtta, Arunaçal Pradeşli kayıp 5 sivilin sınırın Çin tarafında bulunduğunu ilettiğini belirtti.

Rijiju, söz konusu sivillerin kendilerine teslim edilmesine ilişkin sürecin sürdüğünü kaydetti.

18 ila 22 yaşlarındaki 5 kişi, 1 Eylül'den bu yana kayıptı.

Arunaçal Pradeş eyaleti milletvekili Tapir Gao, Çin güvenlik güçlerinin iki ülke sınırının Hindistan tarafındaki sivilleri 3 Eylül'de kaçırdığını ileri sürmüştü.

Bakan Rijiju de Çinli muhataplarına konuyu ilettiklerini ve cevap beklediklerini kaydetmişti.

Öte yandan, hadisenin iki ülke arasında tartışmalı sınır bölgesi Ladakh'ta gerginliğin arttığı bir zamanda meydana gelmesi dikkat çekti.

Hindistan, Çin'i sınır bölgelerinde askeri hareketliliği artırmak, agresif tutumlar sergilemek ve bölgedeki statükoyu tek taraflı değiştirmeye çalışmakla suçluyor.

Çin ise bölgedeki gerginliğin sebebini Hindistan'ın hatası olarak yorumlarken, ihtilaflı alanlardaki iddialarından vazgeçmeyeceği vurgusunu yapıyor.

Her iki ülke de son 2 aydır sınır bölgesinde birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor.

- Karşılıklı iddialar

Çin, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki sınırı geçtiğini ve bir Çin devriyesine uyarı ateşi açtığını öne sürerken Hindistan söz konusu iddiaları reddetmişti.

Hindistan ordusu ise Çin birliklerinin Pangong Gölü’ndeki Hindistan'ın askeri noktalarına yaklaşmaya çalıştığı ve havaya ateş açtığını öne sürmüştü.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

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