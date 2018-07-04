Kaybolan Yusuf'la ilgili umutlandıran haber

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 4 gün önce hayvan otlatmaya çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da göründüğü ileri sürüldü. Yılmaz'ın kaybolduğu Silvan'da arama çalışmaları sürerken, güvenlik güçlerinin İstanbul'da da çalışma başlattığı öğrenildi.

HAYVAN OTLATMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI

Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü Mahallesi'nde çobanlık yapan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz, 4 gün önce 05.30 sıralarında hayvan otlatmak için evden çıktı. Yılmaz'ın uzun süre eve dönmemesi üzerine tedirgin olan aile, mahallelilere de haber vererek çevreyi aramaya başladı. Bir süre sonra hayvanlara rastlayan aile ve mahalleliler, Yılmaz'ı bulamadı. Bunun üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler, köy çevresinde Yılmaz'ı aramaya koyuldu.

Bugün 4'üncü gününe giren ve devam eden köy çevresindeki arama çalışmalarında halen Yılmaz'ın izine rastlanmadı.

İDDİA AİLEYİ UMUTLANDIRDI

Ancak İstanbul'dan gelen bir iddia, 4 gündür çaresiz bekleyişini sürdüren aileyi umutlandırdı. İddiaya göre Yılmaz, İstanbul Beylikdüzü taraflarında, kendisini gazete ve televizyonlarda çıkan fotoğraflarından tanıyan bir vatandaş tarafından görüldü. Ailenin yaklaşık 6 ay önce çobanlık yapmak için İstanbul'dan Silvan'a geldiği bilgisinin de Yılmaz'ın İstanbul'a kaçmış olabileceği ihtimalini güçlendirmesi nedeniyle burada da çalışma başlatıldığı öğrenildi.

"ADAM ONA YEMEK VERMİŞ"

Baba Mehmet Şah Yılmaz, İstanbul'da daha önce Bağcılar taraflarında oturduklarını belirterek, "Beylikdüzü taraflarında o tarife uygun biri görünmüş. Bir adam karakola telefon açmış ve kayıp bir çocuğu gördüğünü söylemiş. Adam kendisiyle konuştuğunu, aç olup olmadığını, parasının olup olmadığını da sormuş. Çocuk da 1 TL var demiş ve adam ona yemek vermiş. Adını falan sormamış. Şuanda bunun dışında bir bilgi yok" dedi.