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Yaşam Kaybolan Alman iş adamı derin dondurucudan çıktı
Yaşam

Kaybolan Alman iş adamı derin dondurucudan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-12 20:06:00 -
Kaybolan Alman iş adamı derin dondurucudan çıktı

Tayland’da polis, kayıp Alman işadamı Hans-Peter Mack'in parçalanmış cesedini bir evdeki dondurucuda buldu.

Hans-Peter Mack’in ailesi onun hakkında bilgi verenlere 86 bin Dolar para ödülü vaat etmişti.

Cesedin bulunduğu evde yapılan incelemede, bir elektrikli testere, çit makası ve rulo halde büyük plastik örtülere el koyuldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, emlakçılık yapan Mack, Taylandlı eşiyle birlikte Pattaya şehrinde yaşıyordu. Polis şimdi, Mack’ın banka hesabından yapılan büyük miktarda para çıkışını inceleyerek cinayetle olası bağlantıları çözmeye çalışıyor.

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