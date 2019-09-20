Kaybolan adam ormanlık alanda bulundu! Çorum'un İskilip ilçesinde kaybolan yaşlı adam ekipler tarafından ormanlık alanda bulundu.

Çorum'un İskilip ilçesinde kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu. İlçeye bağlı Kurusaray köyünde yaşayan 75 yaşındaki Sadık Elmacı'nın dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmemesi üzerine yakınlarınca arama çalışması başlatıldı. Aramadan sonuç alamayan Elmacı'nın yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istedi. Bunun üzerine 15 kişilik jandarma ve AFAD ekibi, köye gelerek arama çalışması başlattı. Jandarmanın arama köpeği "Hisar"ın da kullanıldığı çalışmalarda Elmacı'ya, köyün yakınlarındaki ormanlık alanda ulaşıldı. İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine götürülen Sadık Elmacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.