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Yerel Kayaşehir'de otoparkta bekleyen bir minibüs alevler içinde kaldı
Yerel

Kayaşehir'de otoparkta bekleyen bir minibüs alevler içinde kaldı

Yeniakit Publisher
2023-07-23 11:35:00 -

İstanbul Kayaşehir’de bir minibüs alevler içinde kaldı.

Sebebi henüz belirtilmeyen bir minibüs yangını İstanbul Kayaşehir’de bir avm otoparkında meydana geldi. Minibüsten alevler yükselirken yanından geçen vatandaşların telaşlı halleri de dikkat çekti.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Alevler içinde kalan minibüsten çıkan dumanlar simsiyah bir şekilde gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının aşırı sıcak nedeniyle olabileceği söylendi.

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