Kayaşehir'de otoparkta bekleyen bir minibüs alevler içinde kaldı
İstanbul Kayaşehir’de bir minibüs alevler içinde kaldı.
Sebebi henüz belirtilmeyen bir minibüs yangını İstanbul Kayaşehir’de bir avm otoparkında meydana geldi. Minibüsten alevler yükselirken yanından geçen vatandaşların telaşlı halleri de dikkat çekti.
Dumanlar gökyüzünü kapladı
Alevler içinde kalan minibüsten çıkan dumanlar simsiyah bir şekilde gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının aşırı sıcak nedeniyle olabileceği söylendi.