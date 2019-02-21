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Kayaşehir Millet Bahçesi ihale edildi

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir’de yaklaşık bir milyon metrekarelik alanda dört etap halinde inşa edilen Kayaşehir Millet Bahçesi’nin 2,3 ve 4’üncü etaplarının ihalesi yapıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:23
Kayaşehir Millet Bahçesi ihale edildi

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir’de yaklaşık bir milyon metrekarelik alanda dört etap halinde inşa edilen Kayaşehir Millet Bahçesi’nin 2,3 ve 4’üncü etaplarının ihalesi yapıldı.


Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir’de dört etap halinde inşasına başlanan Millet Bahçesi’nin 350 bin metrekarelik ilk etabı 17 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılmıştı.


697 bin metrekarelik alanda yapılacak diğer etapların yapımı için ihale dün gerçekleşti. İstanbul ve Kayaşehir’i daha çok yeşille buluşturacak Kayaşehir Millet Bahçesi’nin ihalesine 10 firma katıldı. Değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi kazanan firma 500 gün içerisinde projeyi tamamlayacak. Kayaşehir merkezinden Fenertepe’ye doğru uzanacak sahada, koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler bulunacak. Dört etap olarak tasarlanan ve Kayaşehir merkezinden Fenertepe’ye doğru uzanan alanda inşası süren millet bahçesinde, 5.5 kilometre uzunluğunda bir rekreasyon alanı bulunuyor. Ayrıca konser, sergi, etkinlik platformları, amfi tiyatro, renk, koku, ses ve tıbbi bitki bahçeleri ile toplamda 7 bin 183 metrekarelik 3 biyolojik göl yer alıyor. Kayaşehir Millet Bahçesi’nde, koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları yer alacak.


Kayaşehir Millet Bahçesi 2, 3 ve 4’üncü etabında 491 bin metrekare yeşil alan, 18 bin 486 ağaç, 222 bin çalı ve 67 bin yer örtücü bitki olacak. Restoran ve kafelerin yer alacağı etaplarda asma köprüler, seyir terasları ve otopark da olacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:23
  1. sergi
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