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Aktüel

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:47:28 -
Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde kayalıkta mahsur kalan koyunlar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Karahisar Mahallesi'nde 8 koyun kayalıklarda mahsur kaldı. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Saray Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Halat ve kancalarla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi.

Öte yandan, Edremit ilçesine bağlı Kiracılar TOKİ 18. Etap'ta da bir okulun korkuluğuna sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarılarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

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