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Yerel Kayalıklarda mahsur kalan keçileri JAK timleri kurtardı
Yerel

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri JAK timleri kurtardı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:27:00 -
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri JAK timleri kurtardı

Doğan köyünde ikamet eden Alkan Sezgin'e ait keçilerin, dağlık alanda kaybolması üzerine köylüler arama çalışması yaptı.

Arazi taramasında 11 keçinin Acemoğlu mevkisinde kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden köylüler, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Rafting botu ile Karasu nehrini geçen ekipler ardından tırmanış ekipmanları ile yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu 11 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

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