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Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi 5 saat sonra kurtarıldı

Sivas’ta kayalıklara düşen cep telefonunu almaya çalışan iki genç mahsur kaldı, mahsur kalan gençleri AFAD ekipleri başarılı bir operasyonla kurtardı.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:19
Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi 5 saat sonra kurtarıldı

Olay, sabah saatlerinde Yukarı Tekke mevkisinde meydana geldi. Saat 04.00 sularında Yukarı Tekke mevkisindeki kayalıklarda oturup sohbet eden iki gençten biri ceptelefonunu kayalıklara düşürdü.

Düşen telefonu almak için kayalıklara inen gençler bir daha geri çıkamadı.

Telefonlarına da ulaşamayan gençler kurtarma ekiplerini arayıp yardım da isteyemedi. Günün aydınlanmasıyla vatandaşlar yardım bekleyen iki genci fark etti.

Durum 112'ye bildirilince bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFADekiplerinin başarılı operasyonu ile gençler mahsur kaldıkları yerden çıkartıldı.

Yaklaşık beş saat sonra kurtarılan gençler açıklama yapmak istemedi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:19
  1. Sivas
  2. Yukarı Tekke mevkisi
  3. AFAD ekipleri
  4. kayalıklar

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