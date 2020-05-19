Kayakçılar bisiklet turuyla 19 Mayıs'ı kutladı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir grup kayakçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bisiklet turu düzenledi.

İlçede faaliyet gösteren Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği üyeleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezinde başlattıkları bisiklet turunu, Hükümet Konağı önünde sonlandırdı. 10 bisikletlinin katıldığı turda güzel görüntüler oluştu.

Dernek Başkanı Tarkan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir 19 Mayıs gününde farkındalık yaratmak için bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Gençlik olarak 19 Mayıs ruhunu hep canlı tuttuklarını belirten Usta, "Gençlerimize hediye edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ülkemizin mevcut durumunu göz önüne alarak üyelerimizle bisikletli ve bayraklı tur atarak en güzel şekilde kutlamaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bayramımızı daha coşkulu, daha etkili şekilde kutlayacağız." dedi.

Grup üyelerinden Alper Laçin ise "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmasının yıl dönümü nedeniyle etkinlik yaparak, kayak hocalarımızla Sarıkamış'ta bu coşkuyu yaşamak istedik." ifadelerini kullandı.