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Aktüel Kayak merkezlerinde son durum
Aktüel

Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 59 santimetreyle Palandöken'de, en az 2 santimetreyle Elmadağ'da ölçüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:31:20 -
Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 59 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 59, Konaklı'da 42, Zigana'da 39, Sarıkamış'ta 32, Nemrut'ta 31, Hazarbaba'da 20, Kartalkaya ve Erciyes'te 15, Ovacık'ta 12, Ergan'da 10, Keltepe'de 4 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.12.2020 En düşükEn yüksek
ErciyesP-11 2
IlgazP-4 1
Kartalkaya P-3 3
KartepeR 1 8
Nemrut Dağı AB-14-8
PalandökenPB-18-7
SarıkamışP-17-8
UludağR 0 7
YıldıztepeP-2 3

(AB: Az bulutlu, P: Puslu, R: Rüzgarlı, PB: Parçalı bulutlu)

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