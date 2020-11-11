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Spor Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'e ziyaret
Spor

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:14:28 -
Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'e ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki sportif birlikteliğin konuşulduğu ziyarette Ali Oto'ya Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Araftargil'in de eşlik ettiği ifade edildi.

Ali Oto, iki ülkenin ortak kamplar yapmayı planlandığını kaydetti.

Ziyarette, Pavel Vacek'in Türkiye Kayak Federasyonunun iktisadi işletmesi olan Ilgaz Kayak Merkezi'nde inceleme yapmak istediğini Ali Oto'ya belirttiği aktarıldı.

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