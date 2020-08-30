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Spor Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Spor

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:45:49 -
Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Oto, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, Zafer Bayramı'nızı kutluyoruz."

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