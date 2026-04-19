Kaya’dan Kerkük Valisi Ağa’ya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Irak’ın Kerkük İl Meclisi'nde yapılan seçimlerde 14 üyeden 12'sinin oyunu alarak Kerkük Valiliği’ne seçilen Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa’yı yüz yıl sonra bu göreve getirilen ilk Türkmen oldu. Gaziantep Milletvekili, TBMM Divan Kâtibi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında “Kerkük’e bir asır sonra yeniden Türkmen bir Vali atanması tarihi bir adımdır. Vali Mehmet Seman Ağa’ya görevinde başarılar diliyorum.” dedi.

Kaya, mesajında bu önemli diplomasi başarısından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da tebrik etti.