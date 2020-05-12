Kaya,"Alabalık üretiminde kapasitemiz 10 bin tonun üzerine çıkacak"

Tunceli’de 23 tesiste yıllık 6 bin 500 ton alabalık üretimi gerçekleştirildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, yeni müracaatların tesisleşmesi sonrasında mevcut üretim kapasitesinin 10 bin tonun üzerine çıkacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, tüm dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen il genelinde faaliyet gösteren alabalık tesislerinden üretim ve denetim faaliyetlerinin devam ettiğini bildirildi.

Kentin su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği alanında avantajlı konumda bulunduğunu belirten Kaya, “İlimizde hali hazırda toplamda 6 bin 500 ton yıl kapasiteli 23 adet alabalık yetiştiricilik tesisi ve yine toplamda 46 milyon adet yıl kapasiteli 3 adet alabalık kuluçkahanemiz bulunuyor. İl Müdürlüğümüze yapılmış olan yeni müracaatların tesisleşme süreçlerini tamamlamaları halinde mevcut üretim kapasitemiz 10 bin tonun üstüne çıkacaktır” dedi.

Su ürünleri yetiştiriciliğin gelişmesi için yoğun gayret ve çaba içinde olduklarını aktaran Kaya, “İlimizdeki göl, gölet ve akarsularımızdaki mevcut balık varlığının korunması ve buralarda yapılan ticari balık avcılığının mevzuat hükümleri çerçevesinde, sürdürülebilir bir şekilde yerine getirilmesi için de sarf edilmektedir. İlimiz genelinde su ürünleri bakımından yeterli ve güvenilir gıda arzı sağlanması için, yetiştiricilik tesislerinde üretilen balıklardan ve kullanılan yemlerden alınan numunelerde kalıntı izlemesi için yetkili laboratuvarlarda analizler yapılmaktadır.Pandemi günlerinde de tüketicilerin sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için, teknik ekiplerimizce gerekli denetim, kontrol ve analiz çalışmaları herhangi bir sekteye uğratılmadan yerine getiriliyor. Bu bağlamda işletme sahipleri ve çalışanlarına da gerekli bilgilendirmeler yapılıyor"ifadelerini kullandı.