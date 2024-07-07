Kaya koruğu nedir? Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız: Öyle bir şifası varmış ki.. Bunu yapın, şifa olacak

Kaya Koruğu Nedir?

Dünyamız öyle güzel nimetlerle çevrili ki bu nimetlerin güzelliği karşısında hayrete düşmemek ve derin düşüncelere dalmamak imkansız. Bilmeyen birinin görünce yanından geçip gittiği, saklı kalmış, keşfedilmeyi bekleyen lezzetler var bu ülkede…

Bunlardan biri de kaya koruğu… Pek az kişinin bildiği kaya koruğu Akdeniz, Ege hatta Karadeniz’de deniz kıyılarındaki kayaların denize dönük taraflarında yetişmekle beraber kumluk, taşlık arazilerde de kendiliğinden doğal olarak yetişen damkoruğugiller (burası önemli!) familyasından bir bitkidir.

Adından da anlaşılabileceği üzere koruk gibi ekşi, buruk bir tada sahip olan kaya koruğu, uzun yapraklı, etli, bodur bir ottur. Çiçekleri sarı renkte ve salkım şeklindedir. Daha çok Mersin ve Silifke’de bilinmekte ve tüketilmektedir.

Turşusu insanı “Ben bunu daha önce neden yemedim!” diye kendini sorgulatacak kadar lezzetlidir. Turşu haricinde salatası, reçeli, yoğurtlu mezesi de yapılır. Balığın yanına çok yakışır.

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Bol miktarda iyot içeren kaya koruğu, özellikle guatr hastalığına iyi gelir. Bunun haricinde cilt iltihapları ve egzamaya da iyi gelmektedir.

Nasıl yapılır?

Kaya koruğunun turşusunu yapmak için önce kaya koruğunu ayıklamanız ve yıkamanız gerekmektedir. Daha sonra bir tencerede kaynamakta olan suya kaya koruğunu ilave edin ve 5-10 dakika kadar kaynatın. Kaynatma işleminden sonra süzün ve soğuk suya koyun. Böylece kaya koruğu daha çabuk soğuyacaktır.

Bir cam kavanozun içine 3 diş soyulmuş sarımsak koyun ve kaya koruğunu içine yerleştirin. Ayrı bir kapta kavanozun alacağı kadar suya 2 kaşık kaya tuzu ve ve 1 limon suyu ekleyin ve karıştırın. Suyu kavanoza kaya koruğunun üzerini geçecek kadar ilave edin. Ağzını sıkıca kapatıp 15- 20 gün kadar bekletin.

Dilerseniz kaya koruğunu haşladıktan sonra bir kapta kırmızı biber ve soğan ile harmanlayıp, üzerine sarımsaklı, limonlu, zeytinyağlı sos gezdirerek salatasını da yapabilirsiniz.