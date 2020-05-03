Kaya Çilingiroğlu’ndan maske sorusuna olay cevap

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında toplu alanda gezerken maskesiz görülen Kaya Çilingiroğlu, kendisine bu konuda soru yönelten maske takan muhabire "Senin masken seni koruyor mu?" diye karşılık verdi.

"Ayrıca ben koronavirüs testi yaptırdım"

Dışarıda görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, muhabirin kendisine maske takmadığı yönünde sözleri üzerine şunları söyledi: "Senin masken seni koruyor mu? Kimseye yaklaşmıyorum bir şey olmaz. Ayrıca ben koronavirüs testi de yaptırdım, negatif çıktı."