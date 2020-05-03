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Medya

Kaya Çilingiroğlu’ndan maske sorusuna olay cevap

Maskesiz sokakta yakalanan Kaya Çilingiroğlu’nun muhabire verdiği cevap gündem oldu. Çilingiroğlu, ‘senin masken seni koruyor mu? Benim koronavirüs testim de negatif çıktı’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:16:00 -
Kaya Çilingiroğlu’ndan maske sorusuna olay cevap

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında toplu alanda gezerken maskesiz görülen Kaya Çilingiroğlu, kendisine bu konuda soru yönelten maske takan muhabire "Senin masken seni koruyor mu?" diye karşılık verdi.

"Ayrıca ben koronavirüs testi yaptırdım"

Dışarıda görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, muhabirin kendisine maske takmadığı yönünde sözleri üzerine şunları söyledi: "Senin masken seni koruyor mu? Kimseye yaklaşmıyorum bir şey olmaz. Ayrıca ben koronavirüs testi de yaptırdım, negatif çıktı."

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Yorumlar

serdar

tamam yanlış kabul. peki 2 aydır televizyonlarda olan spiker gazeteci siyasetçi doktor bilim kurulu üyelerini hiç saç uzaması gördünüz mü yooookkk.bu arkadaşlar nerede traş oluyorr .yoksa saçları uzayan sadece biz garibanlar mı.erkan taNdan ismail küçükkayasına fatih portakaldan saç dibi gelmeyen bayan spikerlerine reisten kılıçdaroğluna ömer çelikten özgür özele.....herkes pırıl pırıl saçlarda mm uzama yokkk.ARKADAŞLAR BÜTÜN YASAKLAR BİZ GARİBANLARA.NOKTA.
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