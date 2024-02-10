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Gündem Kavuşma anı… İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
Gündem

Kavuşma anı… İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

Yeniakit Publisher
2024-02-10 10:01:00 -

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyaya dönen ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın ABD'nin Houston şehrinde ailesiyle buluştuğunu bildirdi. Bakan Kacır, Gezeravcı'nın sağlık kontrollerinin ardından Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ABD'nin Houston şehrinde ailesiyle buluştu.

Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın Houston'da ailesiyle buluştuğunu ve sağlık kontrollerinin ardından ülkemize geleceğini bildirdi.

Bakan Kacır "Gurur duy Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.

AX-3 EKİBİ HOUSTON'DA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi ABD'nin Houston şehrine geldi.

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