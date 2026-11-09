Kavuş: Bir şehrin yeniden doğuşu

Konya’nın merkezinde 163 bin metrekarelik alanı kapsayan Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi, kapsamı, maliyeti ve yapı yoğunluğunu azaltmaya yönelik yaklaşımıyla kentin önemli dönüşüm çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Güncel maliyeti 6 milyar TL’yi aşan proje, Meram’a yeni ticaret ve yaşam alanları kazandırırken bölgenin tarihî dokusunu da korumayı amaçlıyor.

Proje kapsamında yürütülen arkeolojik kazılarda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine uzanan izler ortaya çıkarıldı. Tarihî ve arkeolojik değerlerin korunması için titizlikle sürdürülen çalışmalar, Suriçi’ni yalnızca günümüzün değil, binlerce yıllık geçmişin de izlerini taşıyan önemli bir kültürel miras alanına dönüştürüyor.

TARİHİ MİRAS MODERN MİMARİYLE BULUŞUYOR

Suriçi’nde tarihî hamam kalıntıları, Selçuklu dönemine ait çini fırınları ile Roma dönemine uzanan yol ve yapı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Bölgedeki tarihî değerlerden biri olan hamam kalıntısı, Paris’teki Louvre Müzesi’ndeki benzer uygulamalardan ilham alınarak tasarlanan jeodezik cam kubbeyle koruma altına alındı. Böylece tarihî mirasın korunmasıyla çağdaş mimarinin bir arada sunulması hedeflendi. Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya açısından önem taşıyan Selçuklu dönemi seramik fırını ve atölyesi de kazılar sırasında ortaya çıkarıldı. İncelemelerde, Selçuklu Sarayı’nda kullanılan mutfak kaplarının burada üretildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Ayrıca Bizans dönemine ait kilise kalıntıları, kil havuzu, sır ocağı, sır çatlatma teknesi, çinili duvar kalıntıları ve farklı dönemlere ait yapılar tespit edildi. İkonium Antik Kenti’ne ait kalıntılar ile Konya’da ilk kez ortaya çıkarılan zemin mozaikleri de bölgenin tarihî zenginliğini ortaya koydu.

SIRÇALI HOTEL VE AVLU KAFE HİZMET VERİYOR

Suriçi’ndeki Tescilli Ada Etabı kapsamında, bölgede daha önce bulunan ancak zamanla yıkılan dokuz tarihî bina yeniden ayağa kaldırıldı. Bu yapıların bir bölümü, bugün Sırçalı Hotel ve Avlu Kafe olarak şehre ve turizme hizmet veriyor. Adını Selçuklu çini sanatının önemli eserlerinden Sırçalı Medrese’den alan otel, 21 odası ve 50 kişilik yatak kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Tarihî dokunun korunduğu Avlu Kafe ise bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlıyor. Yaklaşık 5 bin metrekarelik Tescilli Ada Etabı, Türkiye’nin en büyük ikinci tescilli bina taşıma projesi olarak nitelendiriliyor.Tamamlanan Birinci Etap, 21 bin metrekarelik alanda 158 dükkân ve 149 ofisten oluşuyor. 20 bin metrekarelik İkinci Etap’ta ise 127 dükkân ve 64 ofis bulunuyor. Bu alanlarla Suriçi’ne yeni ticaret ve çalışma alanları kazandırılırken bölgenin sosyal yaşamına da katkı sunuluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen 42 bin 200 metrekarelik Larende Etabı’nda kazı, park ve rekreasyon alanlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Arkeolojik Park Alanı’nda ise tarihî dokunun korunarak Türkiye’nin nadir arkeolojik parklarından birinin oluşturulması hedefleniyor.

ÜÇÜNCÜ ETAPTA 94 DÜKKÂN VE 98 OFİS YER ALACAK

Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Üçüncü Etap çalışmalarının temeli düzenlenen törenle atıldı. Toplam 8 bin 309 metrekare arsa alanına sahip etapta, 13 bin 411 metrekarelik inşaat alanı bulunuyor. Proje kapsamında 94 dükkân ve 98 ofis yapılacak.

Bölgenin genel mimari dokusuyla uyumlu biçimde tasarlanacak yeni etap, ticaret ve çalışma alanlarını genişleterek Suriçi’nin gelişimine katkı sağlayacak. Üçüncü Etap’ın tamamlanmasıyla birlikte bölgede sürdürülen dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşama daha geride bırakılmış olacak.

Tarih Yeniden Canlanıyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Projesi’nin yalnızca fiziksel bir dönüşüm olmadığını, geçmişten geleceğe uzanan bir medeniyet anlayışının yeniden canlandırılması anlamına geldiğini belirtti.

Çalışmaların etaplar hâlinde ilerlediğini ifade eden Başkan Kavuş, “Suriçi Dönüşüm Projesi’nde etap etap ilerliyoruz. 1. ve 2. etap hizmet vermeye başladı. Türkiye’nin en büyük ikinci tescilli bina taşıma projesi olan 5 bin metrekarelik Tescilli Ada Etabı bugün Sırçalı Hotel ve Suriçi Avlu Kafe olarak hizmet veriyor. 3. etapta da temel atarak yapımına başladık. Larende Etabı ve Arkeolojik Park Alanı’nda da çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor” dedi.

Suriçi’nin kentin önemli ticaret, turizm ve sosyal yaşam merkezlerinden biri hâline geleceğini vurgulayan Kavuş, projenin tarihî mirası koruma yönüne de dikkat çekti. Kavuş, “Suriçi, sadece bir dönüşüm değil; şehrimizin bin yıllık tarihine duyduğumuz saygının da sembolüdür” ifadelerini kullandı.