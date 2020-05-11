Kavurucu sıcaklar geliyor

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Düzce’de mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık beklediklerini belirterek vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Düzce’de hava sıcaklıkları bu hafta hissedilir derecede artacak. Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Düzce için vatandaşların dikkatli olmasını beklediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta boyunca ülkemizi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu ülkemizi terk etmiştir. Yurdumuz yüksek basınç merkezinin altına girmiş olup, bu hafta boyunca yurdumuzda Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü yurdun kuzey kesimlerinde bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını bekleriz” denildi.