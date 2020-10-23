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Gündem Kavuncu’nun dayı kızına yüzüğü FETÖ imamı takmış
Gündem

Kavuncu’nun dayı kızına yüzüğü FETÖ imamı takmış

Son günlerde FETÖ tartışmalarıyla gündemde olan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü dayısı Enver Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini 'FETÖ Türkiye İmamı' Mustafa Özcan'ın taktığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:38:00 -
Kavuncu’nun dayı kızına yüzüğü FETÖ imamı takmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı öğrenildi.


Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.

Mustafa Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor.

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