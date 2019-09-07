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Kavuncu, Silivri ve Bakırköy Kadın İnfaz Kurumu’ndaki incelemelere katıldı

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleriyle birlikte Silivri Ceza İnfaz Kurumları ve Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:28
Kavuncu, Silivri ve Bakırköy Kadın İnfaz Kurumu’ndaki incelemelere katıldı

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleriyle birlikte Silivri Ceza İnfaz Kurumları ve Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.


İncelemelerin ardından bir açıklama yapan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi milletvekili Erol Kavuncu, komisyon olarak bütün cezaevlerini milletvekilleriyle beraber ziyaret edeceklerini açıkladı.


Daha önce Sincan Cezaevinde incelemelerde bulunduklarını ve orayla ilgili rapor hazırladıklarını dile getiren Kavuncu, Silivri Ceza İnfaz Kurumları ile ilgili de önümüzdeki süreçte rapor hazırlayacaklarını iade etti.


Adaletin mülkün temeli olduğunu dile getiren Kavuncu, “Hasıl olan ihtiyaca binaen komisyonumuz 5 Eylül 2019 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 6 Eylül 2019 tarihinde de Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulunmuştur. Alt Komisyon, yapmış olduğu incelemelerde ulaşmış olduğu sonuçlara göre çözüm önerilerini de içeren raporunu en kısa sürede tanzim etmek suretiyle İnsan Haklarını İnceleme Komisyonun takdir ve tensiplerine sunacaktır. Alt Komisyon, büyük bir özen ve hassasiyetle gerçekleştirdiği incelemelerine İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna yapılan başvuruları da göz önünde bulundurmak suretiyle devam edecektir” dedi.


İncelemeler sırasında Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Milletvekili Oya Eronat da yer aldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:28
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