  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!
Dünya

İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!

Almanya'da ülke genelinde yapılan bir anketin sonuçları Almanları şok etti. 4 bin Alman genciyle yapılan ankete göre Alman gençler Katolik Kilisesinden çok İslam'a güveniyor!

Forsa’nın Stern, RTL ve Ntv için yaptığı ankette, Almanlar genel olarak ideolojik kurumlar arasında İslam’a en az güven duyan grubu oluştururken, 18–29 yaş arası Alman gençlerin ise İslam’a Katolik Kilisesinden daha fazla güven duyduğu belirlendi.

Ankete göre, Almanların yüzde 28’i Roma Katolik Kilisesinin başı olan Papa’ya büyük ölçüde güven duyuyor. Bu oran, bir yıl önceye kıyasla 12 puanlık artışa işaret ediyor. Papa Franciscus’un güven puanı ise 2015 yılında zaman zaman 100 üzerinden 60 seviyesine kadar çıkmıştı.

Almanya’da kiliseye güven oranı yüzde 14’e yükseldi. Bu oran 2024’e göre 3 puan artarken, 2022’de yüzde 8 ile en düşük seviyedeydi.

4 BİN GENCE SORULDU

Protestan Kilisesine büyük ölçüde güven duyanların oranı yüzde 28 olarak kaydedilirken, bu oran geçen yıla kıyasla 1 puanlık artışa işaret ediyor.

Almanlar ideolojik kurumlar arasında en fazla güveni yüzde 35'le Yahudilerin Merkez Konseyine duyuyor. İslam’a güvenenlerin oranı ise bir puanlık artışla yüzde 7’ye yükseldi.

18–29 yaş grubunda İslam’a güven oranı yüzde 17 olurken, Katolik Kilisesine güvenenlerin oranı yüzde 13’te kaldı.

Forsa, söz konusu anketi 3–12 Aralık tarihlerinde yaklaşık 4 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiğini bildirdi.

Son 5 yılın dibini gördü: Almanya'ya kapak atmak isteyenlere duyurulur!
Son 5 yılın dibini gördü: Almanya'ya kapak atmak isteyenlere duyurulur!

Ekonomi

Son 5 yılın dibini gördü: Almanya'ya kapak atmak isteyenlere duyurulur!

Almanya'da büyük kaçış başladı! Artan maliyetler ve ırkçılık göçü tersine çevirdi
Almanya'da büyük kaçış başladı! Artan maliyetler ve ırkçılık göçü tersine çevirdi

Avrupa

Almanya'da büyük kaçış başladı! Artan maliyetler ve ırkçılık göçü tersine çevirdi

Ela Rumeysa Nevşin’e cadıları hatırlattı: Neymiş bu Ela arkadaş!
Ela Rumeysa Nevşin’e cadıları hatırlattı: Neymiş bu Ela arkadaş!

Gündem

Ela Rumeysa Nevşin’e cadıları hatırlattı: Neymiş bu Ela arkadaş!

Yok artık Ruşen! Bu nasıl bir cehalet?
Yok artık Ruşen! Bu nasıl bir cehalet?

Gündem

Yok artık Ruşen! Bu nasıl bir cehalet?

Esad'ın lüks sürgününden yeni kareler ortaya çıktı
Esad'ın lüks sürgününden yeni kareler ortaya çıktı

Dünya

Esad'ın lüks sürgününden yeni kareler ortaya çıktı

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!
Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Dünya

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular
Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular

Gündem

Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaşrıza

Bizim gençlikte almanlara güveniyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23