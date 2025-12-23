Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular
Sokak röportajında başı açık genç bir kıza ‘laiklik’ ve ‘Şeriat’ı soran sokak muhabiri, genç kızın verdiği cevapla ters köşe olurken video sosyal medyada da gündem oldu.
Açık bir genç kadına laiklik ve şeriatı soran sokak röportajcısı hiç beklemediği cevapla ters köşe oldu. Laik sistem yerine Allah’ın kanunları olan şeriati desteklediğini söyleyen genç kadının videosu sosyal medyada da viral oldu. Azgınlar ve kemalistler genç kıza hakaret etmek için videonun altına doluşurken, genç kadına destek mesajları da yağdı.
Gündem
