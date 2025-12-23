  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular
Gündem

Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sokak röportajında başı açık genç bir kıza ‘laiklik’ ve ‘Şeriat’ı soran sokak muhabiri, genç kızın verdiği cevapla ters köşe olurken video sosyal medyada da gündem oldu.

Açık bir genç kadına laiklik ve şeriatı soran sokak röportajcısı hiç beklemediği cevapla ters köşe oldu. Laik sistem yerine Allah’ın kanunları olan şeriati desteklediğini söyleyen genç kadının videosu sosyal medyada da viral oldu. Azgınlar ve kemalistler genç kıza hakaret etmek için videonun altına doluşurken, genç kadına destek mesajları da yağdı.  

CHP'nin yerli teknoloji düşmanlığı bitmiyor: KAAN'a 'petek', Hibrit rokete 'tekerlek'
CHP'nin yerli teknoloji düşmanlığı bitmiyor: KAAN'a 'petek', Hibrit rokete 'tekerlek'

Gündem

CHP'nin yerli teknoloji düşmanlığı bitmiyor: KAAN'a 'petek', Hibrit rokete 'tekerlek'

Ela Rumeysa Nevşin’e cadıları hatırlattı: Neymiş bu Ela arkadaş!
Ela Rumeysa Nevşin’e cadıları hatırlattı: Neymiş bu Ela arkadaş!

Gündem

Ela Rumeysa Nevşin’e cadıları hatırlattı: Neymiş bu Ela arkadaş!

Yok artık Ruşen! Bu nasıl bir cehalet?
Yok artık Ruşen! Bu nasıl bir cehalet?

Gündem

Yok artık Ruşen! Bu nasıl bir cehalet?

İstanbul'da bir araçta çıkan yangın sokağı yaktı! 2 otomobil ve 1 işyeri kül oldu, bir bina ağır hasar aldı
İstanbul'da bir araçta çıkan yangın sokağı yaktı! 2 otomobil ve 1 işyeri kül oldu, bir bina ağır hasar aldı

Gündem

İstanbul'da bir araçta çıkan yangın sokağı yaktı! 2 otomobil ve 1 işyeri kül oldu, bir bina ağır hasar aldı

Esad'ın lüks sürgününden yeni kareler ortaya çıktı
Esad'ın lüks sürgününden yeni kareler ortaya çıktı

Dünya

Esad'ın lüks sürgününden yeni kareler ortaya çıktı

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!
Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Dünya

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

CHP’nin faşist doktoruna İP’liler sahip çıktı: ‘Alt insan türü’ karikatürü yeniden gündemde
CHP’nin faşist doktoruna İP’liler sahip çıktı: ‘Alt insan türü’ karikatürü yeniden gündemde

Aktüel

CHP’nin faşist doktoruna İP’liler sahip çıktı: ‘Alt insan türü’ karikatürü yeniden gündemde

Ali Mahir özür diledi! CHP’li vekilin yumruklu saldırısında geri adım
Ali Mahir özür diledi! CHP’li vekilin yumruklu saldırısında geri adım

Siyaset

Ali Mahir özür diledi! CHP’li vekilin yumruklu saldırısında geri adım

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Akit kızma ama akp chp yide geçti özgürlük diye diye kadınları cok yüzverdiler ahlak kalmadı memelekette tiktoku neden kapatmıyorlar rezillik diz boyu heryer de kadınlar calışıyor iş hayatında emniyette orduda kısıtlama getirilsin kadınlar iş hayatın da aktif olmasın evlenip cocuk yapmıyorlar

VATANDAŞ!

LAİKLİK VE BİLİM VE DİN'SE KONU,C .B TAYYİP ERDOĞANIN DEDİĞİ MİSAL TERS MIKNATISLANMA YAPAR O İŞLER BİLİM VE LAİKLİK,DEMOKRASİ YANİ, DİNE KARŞI SAVAŞMIŞ BİR DÜŞÜNCELER TOPLULUĞU İLE ORTAYA ÇIKTI TARİHİ SÜREÇLERİNE BAKILIRSA
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23