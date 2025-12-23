İbrahim Tatlıses'in acı kaybı
İbrahim Tatlıses, amcasının vefat haberi ile sarsıldı. Tatlıses mesajında, "Amcam Halil (Ağa) Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tüm ailemizin başı sağ olsun" dedi.
İbrahim Tatlıses, ailesini derinden sarsan bir vefat haberiyle gündeme geldi. Tatlıses'in amcası Halil Tatlı yaşamını yitirdi.
"TÜM AİLEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Tatlıses, acı haberi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. İbrahim Tatlıses mesajında, "Amcam Halil (Ağa) Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tüm ailemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Gündem
Güllü’nün son feryadı yürek yaktı! Ünlü yapımcı Şahin Özer yıllar sonra o telefonun sırrını açıkladı