Kavun Dolması nasıl yapılır?

Saray Mutfağından bir tarif. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 büyük boy soğan

1 adet kavun

1 fincan pirinç

1 kaşık tereyağı

2 kaşık zeytinyağı

250 gr koyun-dana karışık kıyma

2 yemek kaşığı badem

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı kişniş

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 kaşık zeytinyağı

Yapılışı

Kavun sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesilip çekirdekleri temizleyin ve içini biraz oyun. Bademler sıcak suda bekletin ve kabukları soyun. Tavada zeytinyağında hafif kızdırılarak badem ve fıstıklar güzelce kavurun. Kuş üzümlerinin sapları da temizlenerek üzümler yıkayın. Pirinç yıkanarak 5 dakika kadar haşlayın. Soğan ince kıyılır tavada eritilen tereyağında kavurun. Soğanlar pembeleşince kıyma eklenir. Ardından pirinç, tuz ve karabiberi sırasıyla badem, fıstık, kuş üzümü eklenerek diğer baharatlarla birlikte 5 dakika daha kavrulur. Bütün malzemeler kavrulduktan sonra kavunun içine doldurulur ve kavunun kapağı kapatılarak 200 derece fırında 30 dakika kadar pişirilir. Afiyet olsun