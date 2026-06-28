ABD'nin rakibinden yeni hamle! Yapay zeka hamlesi

Çin’in duyurduğu standart yalnızca güvenlik açısından değil, teknoloji geliştirme süreçleri açısından da önem taşıyor. Ortak altyapı sayesinde şirketlerin sıfırdan sistem kurmak yerine standartlaştırılmış yapay zeka bileşenlerini kullanabileceği belirtiliyor. Bu durumun geliştirme maliyetlerini düşürmesi ve yeni ürünlerin pazara çıkış süresini kısaltması bekleniyor. AI ajanlarının, önümüzdeki yıllarda uygulamaların yerini alabilecek kadar güçlü bir dijital katmana dönüşebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle hükümetler, yapay zeka ajanlarının kimlik doğrulaması, güvenliği, yetki sınırları ve sistemler arası iletişimi için şimdiden düzenleyici çerçeveler oluşturmaya başladı.