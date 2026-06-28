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Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

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Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Apple’ın, yükselen bellek maliyetleri nedeniyle rakip ülkenin DRAM üreticisi CXMT ile çalışabilmek için ABD yönetiminden özel izin koparmaya çalışıyor.

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Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Küresel teknoloji pazarında bellek maliyetlerindeki sert yükseliş, Apple’ı dikkat çekici bir arayışa yöneltti. Şirketin, Çinli DRAM üreticisi ChangXin Memory Technologies ile çalışabilmek için ABD yönetiminden özel izin almaya çalıştığı iddia edildi.

#2
Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Financial Times’ın haberine göre Apple, doğrudan ABD Ticaret Bakanlığı ve Washington’daki diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunuyor.

#3
Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Apple’ın tedarik için izin istediği CXMT, Çin ordusuyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle Pentagon’un kara listesinde bulunuyor.

#4
Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Bu nedenle olası iş birliği siyasi açıdan riskli görülüyor. Ancak artan bellek maliyetleri nedeniyle Apple’ın farklı tedarik seçeneklerini masaya aldığı belirtiliyor.

#5
Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Sektör verilerine göre LPDDR5X 12 GB belleklerin sözleşmeli fiyatı 2026 yılı başından bu yana yaklaşık üç kat artarak 145 dolar seviyesine ulaştı. NAND flaş depolama maliyetlerindeki yükseliş de akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üreticileri üzerindeki baskıyı artırıyor.

#6
Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Apple, kısa süre önce Mac ve iPad modellerinde fiyat artışına gitmişti. Apple CEO’su Tim Cook’un bellek fiyatlarındaki yükselişi, kariyerinde gördüğü en sıra dışı maliyet artışlarından biri olarak nitelendirdiği aktarıldı.

#7
Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Bellek ve depolama maliyetlerindeki yükselişin Apple’ın ürün maliyetlerine etkisi de dikkat çekiyor. 2025’te 256 GB depolamalı iPhone 17 Pro’nun malzeme maliyetinin yaklaşık yüzde 9’unu bellek ve depolama bileşenleri oluştururken, yaklaşan iPhone 18 Pro’da bu oranın yüzde 27’ye kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

#8
Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Apple için CXMT’nin önemi, Çinli üreticinin hızla artan üretim kapasitesinden kaynaklanıyor.

#9
Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

CXMT’nin aylık wafer üretim kapasitesini yıl sonuna kadar yaklaşık 200 bin seviyesinden 300 bine çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Şirket Apple’ın tüm talebini karşılayamasa bile, mevcut tedarikçiler Samsung, SK hynix ve Micron karşısında Apple’ın pazarlık gücünü artırabilir.

#10
Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Apple’ın CXMT ile çalışabilmesi için Trump yönetiminden açık onay alması gerekiyor. Ancak Çinli şirketin kara listede bulunması, sürecin siyasi boyutunu ağırlaştırıyor. Washington’ın böyle bir izne sıcak bakıp bakmayacağı belirsizliğini koruyor.

#11
Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Trump yönetiminin CXMT için özel izin vermesi halinde, Apple’ın daha önce yaptırımlar nedeniyle tedarik zincirinden çıkardığı Çinli depolama üreticisi Yangtze Memory Technologies için de benzer bir sürecin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, Çinli bellek üreticileri yıllar sonra Apple’ın tedarik zincirinde yeniden önemli bir rol üstlenebilir.

#12
Foto - Kriz büyüyor! ABD devi Çin'in kapısını çaldı

Apple’ın Çinli üreticiyle çalışmak için izin arayışına girdiği iddiası, bellek krizinin küresel teknoloji devlerini ne kadar zorladığını ortaya koydu. Artan maliyetler, sınırlı tedarik kapasitesi ve ABD-Çin gerilimi, önümüzdeki dönemde akıllı telefon ve bilgisayar fiyatlarını doğrudan etkileyebilecek başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

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