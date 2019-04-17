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Seçim 2019 Sayfası

Kavşak ve orta refüj düzenlemesi

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü tarafından Orta Refuj kaldırımlar ve parkların ağaç dikimi, bitki budama düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:28
Kavşak ve orta refüj düzenlemesi

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü tarafından Orta Refuj kaldırımlar ve parkların ağaç dikimi, bitki budama düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Düzce Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğü tarafından orta refüj, kaldırım ve peyzaj çalışmaları tamamlanan yolun çevre temizliğini yaptı. Kaldırımlar önce süpürüldü, daha sonra bol su ile yıkandı. Cadde, yol süpürme aracı ile temizlendi. Yol etrafındaki çevre kirliliğine yol açan molozlar ve çöpler kaldırıldı. Belediye yetkilileri, “Temiz ve Modern Bir Düzce için” vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:28
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