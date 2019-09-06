Kavrulmuş patates püresi | Bildiğiniz bütün tarifleri unutun!

Patates püresini birçok kişi haşlayıp, süt ya da su ile karıştırarak servis eder. Bu sayede çok sulu ve yapışan bir kıvam elde etmiş olursunuz.

Pürenin; köftelerin tabanına ya da yanına servis edildiğinde, ekstra bir lezzete ve sertliğe ihtiyacı olur. Patates pürenizin yumuşacık ama bir o kadar kıvamlı olmasını sağlayacak küçücük bir püf noktası mevcut.

İşte kıvamlı, yumuşacık, ekstra lezzetli patates püresi tarifi...

Malzemeler

4 orta boy patates

3 yemek kaşığı tereyeğ

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1,5 su bardağı süt

tuz, karabiber

Öncelikle patatesleri bütün şekilde, orta ateşte kaynatarak haşlayın. Bu, patatesin nişastasını kaybetmeden, dağılmadan lezzetini muhafaza edeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda soyması daha pratik olacaktır.

Patateslerin ilk sıcağı çıktıktan sonra, soyarak ezin.

Tavanıza tereyağı ve sıvıyağı alıp eritin. Üzerine ezilmiş patatesleri ilave edip kavurmaya başlayın.

Devamlı karıştırıp altına yapışmamasına özen gösterin. Bu esnada tuz ve karabiberini ilave edin.

2-3 dakika sonra, sütü yavaşça ilave edin ve karıştırarak kavurun.

Dilediğiniz kıvama gelene kadar süt ekleyebilirsiniz.

Not: Soğudukça kıvamının yoğunlaşacağını unutmayın.