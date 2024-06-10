Kavgayı bırak paraya bak! Ali Koç'la Galatasaraylı Abdürrahim Albayrak arasında milyarlık anlaşma
Galatasaraylı Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yönetim Kurulu Başkanvekili olduğu Koç Holding ile dev bir anlaşma yaptı.
Bu sezon şampiyonluk için yarışan iki kulüp Galatsaray ve Fenerbahçe arasında tansiyon hiç düşmezken ilginç bir anlaşma duyuruldu.
Galatasaraylı eski yönetici ve Altur'un sahibi olan Abdürrahim Albayrak Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile sürpriz bir anlaşma yaptı.
Firması için 1500'e yakın araç alan Albayrak midibüs kategorisi için Koç Holding'in sahibi olduğu Otakar ile anlaştı.
Bu anlaşma kapsamında Albayrak tanesi 5-7 arası değişen midibüslerden tam 175 tane satın aldı.
Albayrak'ın bu anlaşma için Ali Koç ve Koç Holding'e milyarları bulan bir ödeme yaptı.
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